DECLARAÇÃO AFETUOSA

Após desabafo sobre câncer, Ivete Sangalo deseja forças para Preta Gil

A filha de Gilberto Gil compartilhou uma mensagem emocionada durante internamento neste domingo (5) e a baiana prestou apoio

Ivete Sangalo desejou forças à também cantora Preta Gil após um desabafo postado da cama de hospital pela filha de Gilberto Gil sobre a sua luta contra o câncer. Preta explicou que está passando por uma fase crucial do tratamento e agradeceu o apoio dos fãs e familiares .

"Ela é forte, guerreira. Amada demais. Segue firme na sua caminhada. Eu te amo!!!", se declarou Ivete, em um story do Instagram.

Internada em São Paulo desde o último dia 19 para uma cirurgia de retirada de tumor, Preta Gil compartilhou a mensagem de carinho e gratidão neste domingo (5). A cantora postou uma foto diretamente da cama do hospital e ressaltou todo o apoio e suporte emocional recebido ao longo do processo desafiador de tratamento.

No texto, Preta fala que tem encontrado forças em suas crenças e no amor de sua família, amigos e seguidores. "Cada mensagem, cada oração tem sido um alívio para minha alma. Me sinto abençoada por tanto carinho e não poderia deixar de agradecer", declarou a artista.