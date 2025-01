ROSÁRIO DOS PRETOS

Igreja terá missa em intenção à cura de Preta Gil, em Salvador

A relação da família Gil com a Igreja do Rosário dos Pretos é especial e de longa data

Com Armandinho Macêdo tocando o Hino do Senhor do Bonfim na abertura, acontece nesta sexta-feira (3), às 15h, na Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, a Segunda Missa da Fé e da Vida, uma celebração especial em intenção à cura da cantora Preta Gil e em apoio a todos que enfrentam desafios relacionados à saúde, especialmente o câncer. A missa será presidida pelo Padre Lázaro Muniz e promete ser um momento de espiritualidade, esperança e união.