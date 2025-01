MENSAGEM DE AFETO

Em foto na cama do hospital, Preta Gil manda recado para os fãs: 'O caminho não é fácil'

A cantora está internada para se recuperar de uma cirurgia para retirada de um tumor realizada em 19 de dezembro

Elis Freire

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 20:11

Preta Gil está internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Internada em São Paulo desde o último dia 19 para uma cirurgia de retirada de tumor, Preta Gil compartilhou uma mensagem de carinho e gratidão aos fãs durante o tratamento do câncer no intestino. A cantora postou uma foto diretamente da cama do hospital neste domingo (5) e ressaltou todo o apoio e suporte emocional recebido ao longo do processo desafiador de tratamento.

No texto, Preta fala que tem encontrado forças em suas crenças e no amor de sua família, amigos e seguidores. "Cada mensagem, cada oração tem sido um alívio para minha alma. Me sinto abençoada por tanto carinho e não poderia deixar de agradecer", declarou a artista.

Preta também atualizou o público sobre seu estado de saúde. Ela explicou que está passando por uma fase crucial do tratamento, mas ressaltou a importância do apoio dos fãs. "O caminho não é fácil, mas sigo confiante de que dias melhores virão", afirmou a cantora neste domingo (5), em suas redes sociais.

Além de expressar gratidão,a cantora incentivou seus seguidores a cuidarem do bem-estar físico e mental. A filha de Gilberto Gil aconselhou o público a aproveitar a vida ao lado das pessoas queridas. "A vida é preciosa e deve ser celebrada a cada instante. Não deixem de cuidar de vocês e daqueles que amam", aconselhou Preta.

Tratamento complexo

Enfrentando um câncer, a artista passou por uma complexa cirurgia de 21 horas, após uma viagem para uma consulta nos Estados Unidos no dia 19 de dezembro. No dia 1° de janeiro, a artista, que segue internada, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e pôde receber seus familiares e amigos para comemorar a chegada do novo ano.