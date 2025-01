AGRADECIMENTO

Preta Gil posta 1º vídeo após cirurgia de 20 horas e se declara a amiga

Cantora passou o Réveillon ao lado da família no quarto de hospital após cirurgia para retirada de tumor no último dia 19

Preta Gil compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (3), o primeiro vídeo após uma cirurgia delicada e 20 horas para retirada de um tumor, realizada em São Paulo no último dia 19. Nas imagens, a cantora se declara para um amiga, do seu lado durante essa internação.

A filha de Gilberto Gil celebrou a amizade de Ju de Paulla e se disse grata pelo apoio incondicional. "Amo muito. Quem não sai do lado, excelente cuidadora. Obrigada", disse Preta Gil, nos stories.

Enfrentando um câncer, a artista passou por uma complexa cirurgia de 21 horas, após uma viagem para uma consulta nos Estados Unidos. No dia 1° de janeiro, a artista, que segue internada, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e pôde receber seus familiares e amigos para comemorar a chegada do novo ano.

A cantora foi diagnosticada com câncer inicialmente em 2023. Em dezembro do mesmo ano, ela foi declarada curada. No entanto, a doença voltou a ser identificada em agosto deste ano, desta vez atingindo os linfonodos, o peritônio (membrana que reveste o intestino, fígado e estômago) e o ureter, canal responsável pela passagem da urina.