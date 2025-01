FAMOSOS

Preta Gil mostra lembrancinhas para visitas e decoração em quarto de hospital; veja

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 16:12

Preta Gil Crédito: Reprodução

Feliz por deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a cantora Preta Gil compartilhou com seus seguidores as lembrancinhas que estão sendo ofertadas a quem vai visitá-la no Hospital Sírio-Libanês. Os mimos são de uma amiga da artista.

No quarto, além do cuidado com as visitas, que recebem doces organizados em caixinhas douradas, há também uma decoração acolhedora para Preta, como ursinhos e uma plaquinha com o nome da cantora. A decoração incluiu bolas douradas, flores e plaquinhas com palavras de encorajamento como “fé”, “coragem” e “sucesso”.

No dia da alta da UTI, Preta compartilhou uma foto mostrando que passou a virada do ano com familiares e amigos. Ela também recebeu uma homenagem de Ivete Sangalo na virada.

Lembrancinhas Crédito: Reprodução