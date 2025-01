INTERNADA

Preta Gil aparece em pé pela primeira vez e emociona amigo

Cantora luta contra o câncer

A cantora Preta Gil emocionou os internautas ao fazer sua primeira aparição em pé desde que foi internada no hospital Sírio-Libanês, para uma cirurgia de retirada de tumor que durou cerca de 21 horas. A artista recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no dia 31 de dezembro, mas segue na unidade hospitalar.

Quem tem acompanhado Preta desde o começo é Gominho. Um dos melhores amigos da cantora, ele ficou emocionado ao ver a filha de Gilberto Gil de pé. "Dia a dia e nós aqui", escreveu em uma publicação no Instagram. Na foto, Preta aparece admirando a vista do quarto do hospital.