FAMOSOS

Caetano Veloso declara amor a Preta Gil: 'Eu quero que você siga'

Cantor chamou artista de 'sobrinha preferida' no vídeo

Caetano Veloso usou suas redes sociais para declarar seu amor por Preta Gil. O cantor dividiu com seus seguidores um vídeo que mandou para a cantora antes dela passar por uma cirurgia que durou mais de 20 horas, para retirar tumores do intestino.

"Pretinha, estou aqui pensando em você todo dia, toda hora. Quero te dizer que eu e Paulinha estamos aqui acreditando naquela coisa que você me disse lá na casa de Dedé naquele dia de sua decisão de seguir", iniciou ele. "Eu quero que você siga, porque você sabia que você é minha sobrinha preferida, mais linda que existe. Eu adoro e quero você, muito", disse.

A cirurgia de Preta foi no dia 19 de novembro, mas o registro de Caetano foi compartilhado com o cantor apenas nesta sexta-feira (27). "Decidi pedir para postar esse vídeo que mandei para minha amada sobrinha Preta Gil. Ela e eu somos leoninos e sabemos como é mais gostoso mostrar nossas emoções do que guardá-las".