RUMO À RECUPERAÇÃO

Preta Gil aparece caminhando pela primeira vez no hospital

Cantora está internada desde o final do ano passado, quando passou por uma cirurgia de mais de 20 horas para a retirada de tumores

Elis Freire

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 16:12

Preta Gil aparece andando pela primeira vez no hospital Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A cantora Preta Gil, de 50 anos, compartilhou mais um avanço no processo de recuperação de cirurgia de mais de 20 horas, realizada em dezembro do ano passado. Internada no Sírio-Libanês, em São Paulo, Preta apareceu caminhando pela primeira vez pelos corredores do hospital.

Em um vídeo nas redes sociais, Preta deu passos firmes ao lado de profissionais da unidade, acenou e fez um coração com as mãos para a câmera. “Duas voltas que ela deu, gente. Sozinha, querida… Arrasou”, disse amiga não identificada por trás das câmeras. “Evoluindo”, escreveu a cantora, ao postar as imagens no Instagram.

Seu filho Francisco Gil, de 29 anos, celebrou um momento com uma foto simbólica. "No rolezinho dela de bonde", escreveu Francisco ao mostrar a mãe na caminhada, com uma camisola hospitalar e ainda com acesso no braço para receber medicamento na veia.

Francisco Gil celebrou avanço da mãe nas redes sociais Crédito: Reprodução / Instagram

Internada desde 19 de dezembro para retirada de tumores cancerígenos, a cantora recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no dia 31 de dezembro, mas segue na unidade hospitalar.