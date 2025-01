VEIO AO MUNDO

Nasce primeira filha de Fernanda Garay, Aurora

Criança é fruto de relacionamento de 18 anos da ex-atleta do vôlei

Elis Freire

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 14:32

Aurora é filha da ex-jogadora com Marcio Santos Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A primeira filha da ex-atleta olímpica de vôlei Fernanda Garay, de 38 anos, nasceu! Fruto do casamento com Marcio Santos, a pequena veio ao mundo na manhã desta sexta-feira (10), em Curitiba, no Paraná. Hoje apresentadora esportiva da TV Globo, Fe Garay comunicou o nascimento no Instagram, com fotos ao lado do bebê e do marido.

"Nesta manhã do dia 10/01/2025, às 9:12, nasceu a Aurora! Estamos radiantes com a chegada dela e muito felizes em compartilhar a boa-nova com todos vocês. Aurora veio para trazer luz para os nossos dias e nos mostrar que a vida pode e será ainda mais maravilhosa!!! Muito obrigada pelas mensagens e boas energias que recebemos em todos esses meses! Agora com licença que eu vou continuar babando a minha pequena, pois estou amortecida de tanto amor", escreveu na legenda.