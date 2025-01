TV

Ana Paula Padrão faz desabafo após saída do Masterchef: 'Nunca desejei sair'

A jornalista estava no comando do programa desde a primeira edição

Quem acompanha o programa Masterchef, da Band, há muito tempo, já se acostumou à presença de Ana Paula Padrão na apresentação da atração. Ela era tão importante quanto o tradicional time de jurados. No entanto, essa história teve um ponto final, o que deixou a jornalista com o coração apertado.

Ana Paula fez um desabafo e admitiu que nunca quis deixar o programa. “Nunca desejei sair do MasterChef. Adoro o programa e os amigos que fiz ali são para a vida toda. A oportunidade que apareceu para mim fora do Master e que me seduziu é que justificou a minha saída”, disse.