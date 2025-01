EX-A FAZENDA

Prisão, traição e transfobia: entenda a tumultuada viagem de Liziane Gutierrez ao Marrocos

Liziane foi presa por 30 dias no país africano por suposto desacato a autoridades locais

Elis Freire

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 15:09

Liziane Gutierrez Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Ex-A Fazenda, ex-A Grande Conquista e ex-Famosas em Apuros, Liziane Gutierrez viveu uma reviravolta em sua vida após ficar presa por mais de 30 dias em Marrocos, onde foi confundida com uma mulher trans e se envolveu com um advogado marroquino. As informações são do Portal LeoDias.



Tudo começou quando a influenciadora, de 38 anos de idade, brigou com policiais em Marrakech, cidade no país no norte africano e foi presa por desacato às autoridades locais. A prisão ocorreu em meados de outubro do ano passado.

A informação foi confirmada pelo ex-marido e empresário de Liziane, Toni ao portal. Após mais de 30 dias em cana, a participante do A Fazenda 13, que hoje mora nos Estados Unidos, pegou um voo para a Itália, segundo ela, “o primeiro que vi”. A influenciadora já está de volta ao Brasil.

Liziane Gutierrez relatou ter vivido situações deploráveis na prisão, onde teria contraído uma bactéria que deixou sua perna em carne viva. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, ela ainda revelou que teve sua roupa retirada para confirmar qual era o seu órgão sexual, pois ela foi confundida com uma mulher trans.

Ao Globo, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que tem prestado “assistência consular” a Liziane e seus familiares, por meio da Embaixada do Brasil em Rabat, capital do Marrocos, e mantido “contato com as autoridades locais sobre o caso”.

Traição com advogado

A ex-A Fazenda viajou para o país africano com o ex-marido Toni, que retornou ao Marrocos quando ela ainda estava presa, deixando-a sozinha no país. Segundo o portal, os dois já tinham terminado informalmente, mas ainda casados no papel. Liziane, então, teria se envolvido com um advogado marroquino que a ajudou a sair da cana.

A criadora de conteúdo digital confirmou o caso extraconjugal ao Portal Leo Dias e se limitou a dizer que estava carente. Segundo ela, por se sentir sozinha em um local desconhecido, acabou se permitindo e cedendo.

Segundo Toni, o seu retorno precoce ao Brasil aconteceu já que Liziane não tinha previsão da liberação da prisão.

“Sim, eu estava com ela. Mas depois que ela foi presa, eu segui viagem. O julgamento dela não ia ser rápido e eu não ia esperar indefinitivamente lá. A embaixada sabia da situação dela desde o início. Eu conversei com eles e ficou acertado que na situação que estava, o melhor era eu seguir viagem. Porque não tinha previsão de nada naquela época”, contou o empresário.

‘Pesadelo’ de transfobia

No último dia 12, a influenciadora gravou um vídeo detalhando as condições vividas na prisão no país africano. Segundo, ela "Agora que estou fora de Marrocos, quero que as pessoas saibam como as mulheres são tratadas. É horrível! É um pesadelo e eu [não desejo] para ninguém". "Preciso ir ao médico, mas estou na Itália". "Não voltei para casa! Eu simplesmente peguei o primeiro voo e vim para cá", contou Liziane Gutierrez em vídeo.

Em seguida, Gutierrez revelou que quando estava a caminho da cadeia, precisou mostrar seus órgãos genitais para policiais, que questionaram seu gênero. "Foi muito humilhante e eu ainda estou me recuperando psicologicamente e fisicamente", desabafou.

A influenciadora explicou porquê ainda não retornou para Las Vegas, cidade onde mora. "Não quero voltar para casa agora [em Las Vegas]! Preciso entender na minha cabeça o que é que aconteceu. Se eu fui abandonada ou se enfim, é muita coisa para minha cabeça. Eu preciso melhorar o meu psicológico. Estou cheia de problemas!", disse.

Quem é Liziane Gutierrez?

Ex-participante de programas como “A Fazenda”, “A Grande Conquista” e “Famosas em Apuros”, da TV Record, Liziane Gutierrez tem 40 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Com temperamento explosivo, a influenciadora já se envolveu em outras polêmicas ao longo dos anos.

Em 2021, mesmo ano em que participou de “A Fazenda”, Liziane foi filmada em um momento de descontrole após ser flagrada em uma festa clandestina que ocorria numa mansão na Rua Canadá, nos Jardins, região nobre de São Paulo. Na época, um vídeo que circulou nas redes sociais mostrava a modelo xingando e gritando “vai pra favela” aos policiais.