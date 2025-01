VEJA POST

Influenciador Toguro assume que é gay: 'Só quero apoio'

Criador da "Mansão Maromba" declarou sua orientação sexual nesta quarta (15) e pediu apoio aos fãs

Elis Freire

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 20:25

Toguro é formado em educação física e produz conteúdo sobre o mundo da musculação Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Tiago Toguro, influenciador fitness criador da "Mansão Maromba", assumiu que é gay nas redes sociais, nesta terça (14). Em uma publicação no X, antigo Twitter, Toguro apareceu usando uma camiseta com a bandeira LGBTQIAPN+ e escreveu: "Só quero apoio: eu sou gay". A declaração sobre a orientação sexual recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio e solidariedade dos seguidores.

Horas depois, o influenciador fez um novo post para expressar seus sentimentos de aceitação e de busca por felicidade. "Só quero ser amado. Só quero ser feliz. Só quero ser valorizado. Quero alguém que me aceite do jeito que eu sou", escreveu Toguro.

só quero apoio : eu sou gay 🌈 pic.twitter.com/5aAdaTxhPN — Toguro (@toguro) January 15, 2025

No ano passado, Toguro havia se declarado pansexual. Ele declarou seu desejo por respeito e apoio à causa LGBTQIAP+. Na ocasião, ele vestiu um moletom com as cores da bandeira pansexual e enfatizou a importância da aceitação. A pansexualidade refere-se à atração por pessoas de qualquer identidade de gênero.

Preso recentemente

No último dia 9, Tiago Toguro foi preso por desacato a policiais. O caso aconteceu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Em imagens publicadas pela equipe do influenciador, ele aparece algemado, sendo conduzido para o fundo de uma viatura. Toguro, no entanto, não parece se abalar com a situação e sorri nas imagens.

As fotos foram publicadas no perfil do influenciador. "Toguro ainda está preso o motivo estamos tentando entender, mais tarde postaremos vídeos de toda a cena", informou a legenda da publicação.