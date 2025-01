DENÚNCIA DE INJÚRIA ARQUIVADA

Ana Paula Minerato processa ex-namorado por vazamento de áudio com fala racista; saiba em quanto

Apresentadora pede indenização por áudio que gerou denúncia por injúria racial no MP. Inquérito foi arquivado nesta terça (14)

Elis Freire

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 19:43

Ana Paula Minerato processa ex-namorado Crédito: Reprodução

Após o Ministério Público arquivar o processo que acusava Ana Paula Minerato de injúria racial contra Ananda, cantora do grupo Melanina Carioca, nesta terça (14), a influenciadora resolveu processar o ex pelo vazamento de áudios com falas racistas.

Ana Paula entrou com um processo contra Erison Gomes da Silva Brito, conhecido como KT Gomez. De acordo com o Portal LeoDias, ela pede uma indenização de R$50 mil pelo vazamento. Nos documentos, a influenciadora alega que as gravações foram realizadas sem seu consentimento, enquanto ela acreditava estar em uma conversa privada.

Entenda o caso

Em novembro do ano passado, Ana Paula Minerato foi denunciada na Justiça por injúria racial, após o vazamento de um áudio, onde a ex-apresentadora da Band fazia comentários ofensivos sobre Ananda, apontada como novo affair do cantor. Os áudios teriam sido vazados por seu ex-namorado, o rapper KT Gomez, que negou.

"A empregada do cabelo duro. Você gosta de mina do cabelo duro, de neguinha? Porque isso aí é neguinha né!? Alguém ali, ou pai, ou a mãe veio da África ali, tá na cara", disse.

Com a repercussão de sua fala, Minerato foi desligada da Gaviões da Fiel, escola de samba da qual era musa, e demitida do programa da Rádio Band FM, no qual era apresentadora. Nesta terça (14), no entanto, o caso foi arquivado pelo Ministério Público por falta de provas para prosseguir a denúncia.