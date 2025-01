JUSTIÇA

MP anuncia decisão em caso de racismo envolvendo Ana Paula Minerato

Promotor arquiva caso por falta de provas, mas destaca possibilidade de reabertura com novas evidências

O Ministério Público de São Paulo arquivou a denúncia de injúria racial contra Ana Paula Minerato, musa do carnaval, após considerar que não havia “justa causa para prosseguir”. A acusação foi motivada por um áudio vazado em que Minerato teria feito ofensas racistas contra Ananda, cantora do grupo Melanina Carioca.

De acordo com o promotor Carlos Alberto Scaranci Fernandes, o processo foi encerrado por falta de provas e ausência de contexto detalhado no documento obtido pelo Notícias da TV. “Somente resta providenciar o arquivamento, uma vez que não há justa causa para apuração de crime”, afirmou. Ele destacou, no entanto, que o caso pode ser reaberto caso surjam novas evidências, conforme o artigo 18 do Código de Processo Penal.