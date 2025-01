MÚSICA

Claudia Leitte inclui música de Thiaguinho em show e fãs sugerem indireta: “Não perco a fé”

Cantora surpreendeu o público em Maceió após polêmica com música “Caranguejo”

Claudia Leitte realizou um show em Maceió, no último domingo (12), e surpreendeu ao incluir no repertório a música Em Busca da Minha Sorte, de Thiaguinho. A escolha chamou atenção do público, que interpretou a canção como uma resposta indireta às polêmicas recentes envolvendo a cantora. “Eu vou seguindo de cabeça em pé / Eu perco tudo, mas não perco a fé”, diz um trecho da música, cujo tom de superação e resiliência ressoou com os fãs.