TROCOU IEMANJÁ POR YESHUA

MP-BA abre inquérito para apurar denúncia envolvendo Claudia Leitte; cantora tem 15 dias para apresentar versão

Investigação apura eventual responsabilidade da cantora por danos morais causados à honra e dignidade das religiões de matriz africana

A polêmica começou após a cantora trocar a letra da música durante um show no dia 14 de dezembro no Candyall Guettho Square, em Salvador. Na ocasião, Claudia foi criticada nas redes sociais por famosos e lideranças das religiões de matriz africana. Ainda assim, ela repetiu a troca da letra em eventos seguintes.

Claudia Leitte não cantou a música durante sua apresentação no Festival Virada Salvador 2025. No entanto, ela comentou sobre a polêmica durante a coletiva do evento. “Esse assunto é muito sério. Daqui, do meu lugar de privilégios, racismo é uma pauta para ser discutida com muita seriedade, não de uma forma tão superficial. Eu prezo muito pelo respeito, pela sororidade, pela integridade. A gente não pode negociar esses valores de jeito nenhum, nem colocar isso dessa maneira, jogado no tribunal da internet”, comentou.