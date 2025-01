POLÊMICA

Ivete Sangalo e Claudia Leitte deixam de se seguir após polêmica com letra de música

Substituição de “Iemanjá” por “Yeshua” em música levanta debate sobre cultura religiosa; MP-BA convoca audiência pública para investigar possível discriminação

O relacionamento entre as cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte parece não estar no melhor momento. Durante a madrugada desta quinta-feira (9), fãs notaram que as artistas deixaram de se seguir no Instagram após uma suposta indireta de Ivete sobre a substituição do nome “Iemanjá” por “Yeshua” na música Caranguejo, durante uma apresentação de Claudia.