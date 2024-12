'EU CANTO ORIXÁS'

'Eu sou da macumba, de umbanda', diz Daniela Mercury ao comentar polêmica de Claudia Leitte

Cantora ressaltou a importância da religiosidade e da cultura de origem africana para o Axé Music

Comemorando 40 anos de carreira e de história do Axé Music, Daniela Mercury comentou sobre a polêmica envolvendo Claudia Leitte, que se recusou a cantar “Iemanjá” e trocou por “Yeshua” (Jesus em hebraico) durante show. A baiana ressaltou que só podia falar por si e defendeu as músicas que cantam sobre orixás - divindades das religiões de matriz africana.

“Qual música que não é regional? Todo mundo traz um pouco da sua identidade. Então, eu fico muito feliz de ser regional, baiana, de ser de candomblé. Eu não sou a Cinderela Bela, nem Adormecida Bela, eu sou Daniela, rainha má, da macumba, de umbanda, raiz do meu axé!”, defendeu Daniela, cantando um trecho da sua canção “A Rainha do Axé”.

A cantora celebrou a história do movimento Axé Music nascido da Bahia e difundido por todo o mundo. Com o retorno do tradicional Pôr do Som ao Farol da Barra, confirmado por Daniela neste sábado (21), a artista garantiu muito axé no verão baiano.