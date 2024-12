Daniela Mercury anuncia retorno do 'Pôr do Som' ao Farol da Barra, no dia 1 de janeiro

1° PÔR DO SOL DO ANO

Com 25 anos de história, evento tradicional terá possíveis participações de Rachel Reis, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e outras atrações

Publicado em 21 de dezembro de 2024 às 15:59

Crédito: Genilson coutinho

Vai ter “Pôr do Som” de volta às origens! Em entrevista coletiva neste sábado (21), Daniela Mercury confirmou o retorno do evento, que acontece tradicionalmente no dia 1 de janeiro, ao Farol da Barra. Sob a luz do primeiro pôr do sol do ano, o espetáculo será realizado a partir das 16h30, com inúmeras participações de nomes da música baiana a partir das 17h30.

“Estou feliz da vida porque, além de retornar ao Farol, vou retornar ao show de 4 horas e vou poder dirigir como fazia antes. É o que mais gosto de fazer na vida, nos celebrar como povo”, ressaltou Daniela, emocionada.

Comemorando 40 anos de carreira e do Axé Music, Daniela Mercury prometeu um evento emocionante e garantiu que, mesmo antes da confirmação do evento, já entrou em contato para saber quem estaria por aqui para participar do evento histórico. A abertura, às 16h30, ficará a cargo do seu filho, Gabriel Mercury, que segundo a artista, "é o único que não poderia faltar".

“Que alegria! Neste sábado lindo de sol acabei de receber a notícia que vai ter Pôr do Som na Barra, no mesmo horário que a gente fazia 10 anos atrás e com show completo. Meu filho vai começar, porque era o único que ia de qualquer jeito, mesmo que fosse uma serenata, e um monte de convidados”, disse a cantora, que estava preocupada com o possível cancelamento do evento.

Dentre as demais possíveis participações estão Rachel Reis, com a música “Meu Corpo Treme” lançada recentemente com Daniela, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Márcio Victor, Banda Mel e a Banda Didá. O show, neste ano, será patrocinado pelo Governo do Estado da Bahia.

Momento histórico

Há 25 anos, no Dia Mundial da Paz, a cantora do Axé Music junta o público soteropolitano e turistas para celebrar a música baiana. Deslocado nos últimos 10 anos para Arena O Canto da Cidade, que leva esse nome em homenagem ao álbum de Daniela, desta vez o encontro voltará ao local onde tudo começou: a Barra. O evento terá 4 horas de show e muitas participações, garantiu a cantora.

No fim do mês de outubro, a imprensa noticiou que o Pôr do Som não aconteceria na Arena localizada na Boca na Boca do Rio e as dúvidas sobre a realização do evento ganharam força. Porém, neste sábado (21), a artista deu a boa notícia de primeira mão: o Pôr do Som vai acontecer e estará de volta ao Farol da Barra.

“ Já estava achando que não ia acontecer. É um evento que eu fiz para a cidade de presente há 25 anos e virou calendário de Salvador e da Bahia, que é o berço da música popular brasileira. Eu prometo fazer um showzaço, o melhor de todos os anos. Eu estava agoniada demais, achando que não ia acontecer“, explicou a cantora e compositora.

“ Vai ser espetacular, a barra é bonita e quando a gente fica com saudade de um lugar é melhor ainda quando volta. A saudade é o melhor tempero! Eu estava com saudade de fazer ali, num lugar lindo, histórico na cidade. Mas, eu não posso reclamar que eu tinha uma arena com meu nome muito por causa do Pôr do Som mesmo" , celebrou, relembrando o período que o projeto foi realizado na Boca do Rio, como parte do Festival da Virada Salvador.

40 anos do Axé Music

A cantora ainda celebrou a história do movimento Axé Music nascido da Bahia e difundido por todo o mundo. Com um marco de 40 anos na história de um ritmo que se confunde com a própria carreira da cantora e compositora baiana, artista garantiu muito Axé no verão baiano.