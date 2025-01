CELEBRIDADES

Atriz se pronuncia após “flagra” com Luciana Gimenez: “Não tem o que esconder”

Julia Gomes desmentiu rumores sobre vídeo viral e criticou disseminação de ‘fake news’

A atriz de Chiquititas, Júlia Gomes, usou as redes sociais para se manifestar sobre um vídeo que circulou amplamente nas redes sociais. Na gravação, feita durante uma festa de Ano Novo em Trancoso, no sul da Bahia, ela aparece ao lado de Luciana Gimenez, em uma situação que alguns internautas interpretaram como um momento íntimo.

No vídeo publicado em suas redes, a ex-Chiquititas desmentiu os boatos de um suposto romance com a apresentadora e expressou descontentamento com a distorção dos fatos. “Eu apareço segurando um leque, nem sei de onde tirei aquilo na festa, mas estava conversando com uma amiga. Estávamos próximas porque é assim entre amigas”, explicou Júlia. “Conheço a Luciana há muito tempo, e é triste ver como as pessoas gostam de criar histórias irreais.”