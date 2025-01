SAÚDE

Ana Maria Braga explica ausência no “Mais Você”

A apresentadora foi substituída por Tati Machado e Gil do Vigor nesta segunda-feira (13)

Os telespectadores do “Mais Você” foram surpreendidos nesta segunda-feira (13) com a ausência de Ana Maria Braga. A apresentadora, que costuma estar à frente do programa, foi substituída por Tati Machado e Gil do Vigor.