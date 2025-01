CURIOSIDADES

Idosa de 90 anos transforma 62 pedras da vesícula em rosário; veja vídeo

Após cirurgia há 26 anos, a senhora usou as pedras retiradas para criar um terço

Uma história inusitada chamou atenção nas redes sociais. Uma idosa de 90 anos de Florianópolis (SC), viralizou ao revelar que fez um terço com as 62 pedras retiradas de sua vesícula durante uma cirurgia realizada há mais de duas décadas. A revelação foi registrada em vídeo pela neta, Letícia Martins, e já acumula milhões de visualizações.

Segundo Letícia, a história do terço sempre foi motivo de curiosidade na família. “Fui até a casa dela para contar que o vídeo tinha viralizado, e então sentei com ela para ouvir a história completa, desde quando ela passou mal e foi ao hospital até a confecção do terço”, relatou a neta em entrevista ao g1.