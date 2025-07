ESTREIA

Série sobre assassinato do ator Rafael Miguel traz depoimento da namorada: 'Vivia em um cárcere'

Veja trailer da produção da HBO Max

A série "O Assassinato de Rafael Miguel", sobre a morte do ator, será lançada nesta quinta-feira (31) na HBO Max, trazendo detalhes do crime. >

O condenado pelo crime foi Paulo Cupertino, pai de Isabela Tibcherani, pai da namorada do ator. Os pais de Rafael Miguel também foram assassinados. Cupertino sempre negou o crime, mas no último mês de maio foi condenado a 98 anos de prisão.>

A produção da série teve acesso a documentos da investigação. Também serão exibidos trechos do julgamento e depoimentos exclusivos, inclusive de Isabela, que falará sobre a personalidade controladora do pai. O ex-BBB Gabriel Santana, que viveu o Mosca na última versão de Chiquititas, também foi entrevistado. Serão três episódios.>

Entre 2013 e 2015, Rafael Miguel ficou conhecido do público ao interpretar o personagem Paçoca na novela infantil *Chiquititas*, do SBT. Quatro anos após o fim da produção, o ator foi assassinado aos 22 anos, junto com seus pais, João Alcisio e Miriam Selma. O crime aconteceu no bairro da Pedreira, Zona Sul de São Paulo, quando os três foram visitar a namorada de Rafael, Isabela Tibcherani. Ao todo, 13 tiros foram disparados contra a família. O acusado foi Paulo Cupertino, pai de Isabela, que ficou foragido por três anos, até ser capturado em 2022. Ele foi condenado a 98 anos de prisão em maio de 2023.>