TEATRO

Espetáculo Ânima mostra a força da mulher em diferentes épocas

Montagem está em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio até domingo (3)

Estreia hoje no Teatro Sesc Casa do Comércio o espetáculo Ânima, da filósofa e escritora Lúcia Helena Galvão. A montagem, que tem direção de Luiz Antônio Rocha e atuação de Beth Zalcman, segue em cartaz até domingo (3). >

Ânima parte de uma frase da filósofa Delia Steinberg Guzmán: “Desde sempre e para sempre, toda mulher tem parentesco com a primeira estrela brilhante que levou luz ao azul profundo do céu”. Daí, surge uma reflexão sobre a força ancestral da mulher. >

No palco, uma tecelã conduz a narrativa entrelaçando histórias de personagens reais que desafiaram seu tempo. Entre elas, Joana D’Arc, Hipátia de Alexandria, Simone Weil, Marguerite Porete, Helena Blavatsky e Harriet Tubman — pensadoras, místicas, líderes e ativistas que transformaram o mundo com coragem e idealismo.>

Zalcman diz que ficou curiosa e ansiosa quando recebeu o texto das mãos da autora. “Na primeira leitura, compreendi que eu viveria uma experiência profunda e bela. Mulheres separadas, recebidas de tempos e espaços distantes, mas conectadas pelo desejo de fazer a vida valer a pena para todos. Para descobrir as experiências e mais uma vez mergulhar no meu silêncio” revelou a atriz, em entrevista à revista Prosa, Verso e Arte.>

A autora Lúcia Helena Galvão é filósofa, professora, escritora, poetisa, conferencista e voluntária há 35 anos na organização Nova Acrópole do Brasil. No Instagram, onde fala de filosofia com uma linguagem mais simples que nos meios acadêmicos, ela tem 1,5 milhão de seguidores. Beth Zalcman é atriz e autora e em 2023 ganhou o Prêmio Cenym 2023 de melhor atriz por sua atuação em Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio. Atuou nas novelas Reis e Jezebel (ambas da Record) e na série Desalma (Globoplay).>