Ex-BBB Paulinha Leite ganha R$ 400 mil na Mega Sena com dez acertos na quina

Participante do BBB 11 revela estratégia em bolões e diz já ter acumulado fortuna com prêmios de loterias

Paulinha, que se destacou no Big Brother Brasil 11, contou que já acumulou uma fortuna com prêmios de loterias ao longo dos anos. “Não fico contando. Quanto mais você joga, mais tem chance de ganhar. É uma questão de probabilidade e a quantidade de números apostados. Claro que tem o fator sorte, que eu sempre tive muito desde pequena.”

Atualmente, Paulinha é dona de uma empresa especializada em organizar bolões e segue dividindo suas conquistas com os participantes. No BBB 11, ela ficou conhecida por ganhar um apartamento em uma dinâmica do programa. Casada com o engenheiro norte-americano Dakota Ballard, a ex-BBB mantém a fama de sortuda e reforça que persistência e organização são essenciais para quem sonha em ganhar na loteria.