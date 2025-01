CELEBRIDADES

Ex de Nicolas Prattes desabafa sobre término após casamento do ator com Sabrina Sato

Luiza Caldi compartilhou reflexões sobre o fim de relacionamentos no dia da união entre Nicolas e Sabrina

H Heider Sacramento

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 12:47

Luiza Caldi foi bailarina do Faustão Crédito: Divulgação/Band

O casamento entre Sabrina Sato e Nicolas Prattes gerou grande repercussão, inclusive entre pessoas próximas do casal. A bailarina Luiza Caldi, ex-namorada do ator, utilizou suas redes sociais para desabafar sobre os desafios emocionais de encerrar um relacionamento. A reflexão aconteceu no mesmo dia da cerimônia, realizada apenas meses após Nicolas e Luiza terem terminado o namoro em dezembro de 2023.

Durante uma interação com seguidores no Instagram, Luiza foi questionada sobre como enfrenta o sofrimento após o término de relações. “Quando eu amo, eu sofro muito… parece que vou morrer. Dói na alma, nos ossos… é uma loucura”, revelou a ex-bailarina do Faustão.

Luiza Caldi respondeu fã nos stories Crédito: Reprodução/Instagram

Apesar disso, ela destacou que sua intensidade no amor não a impede de tomar decisões racionais. “Não sou sadomasoquista. Se não está sendo bom para mim, eu saio de onde me faz mal”, afirmou. “Eu sinto a dor, mas sei que passa rápido. Quando a chave vira, é um adeus definitivo. Nunca mais.”