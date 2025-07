SALVADOR

Sesi inscreve para workshops em moda sustentável na Cidade Baixa

Todas as atividades são gratuitas; veja como participar

O Centro Cultural Sesi Casa Branca (Caminho de Areia) receberá na próxima segunda-feira (7), às 14h, o workshop “Inovação e Criatividade: Como construir uma marca forte e atrair clientes”, com Tamires Reis. Ela é formada em Gestão de Pessoas e Financeira e também é Bacharel em Administração, com atuação há mais de 10 anos em mentoria profissional, processos de ensino e aprendizagem. >

Neste dia, às 19h, será também a vez do multiartista Jonas Bueno trazer sua exposição “Corpo-Tecido-Território: obras têxteis por meio da técnica do patchwork”, na qual transforma fardamentos descartados de empresas e instituições militares em obras têxteis por meio da técnica do patchwork. A mostra traz em seus detalhes marcas de controle, trabalho e disciplina, questionando poder, identidade e pertencimento. >