Rosiane Pinheiro lamenta falta de apoio durante depressão: 'As pessoas me deixam pior'

Ex-dançarina desabafou sobre ter sido abandonada por pessoas próximas

Da Redação

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 09:20

Rosiane Pinheiro Crédito: Redes sociais

No momento mais delicado da sua vida, Rosiane Pinheiro não recebeu apoio das pessoas mais próximas. Nesta terça-feira (10), ela contou, ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram, sobre os momentos que teve depressão.

Ex-dançarina da banda Gang do Samba, famoso grupo dos anos 90, Rosi disse que estava tão mal psicologicamente que chegou a pesar 100 kg e que não teve ajuda de ninguém próximo para apoiá-la.

"Tive apoio de Deus! Porque até as pessoas que estavam ao meu lado só me colocavam e me deixavam ainda pior, as pessoas são cruéis! Foi uma fase muito difícil, mas ali eu aprendi muito também", disse.

Rosiane Pinheiro comenta sobre depressão Crédito: Redes sociais

Um dos motivos de ter tido depressão, segundo a dançarina, foi a forma como ela era atacada por seu corpo. Ela diz que, mesmo sendo considerada com um dos corpos mais bonito e desejados dos anos 1990, ainda assim não se sentia confiante, o que contribuía para a piora da sua saúde mental e autoestima.

"Durante muito tempo eu me calei com muitos comentários, eu ficava mal, chorava muito, depressiva, com crise de ansiedade, dentre outras coisas. Ficava sem saber o porquê de tanto ataque, uma pessoa vir dar opinião no que você não pediu", contou.

Capa da OnlyFans

Rosiane Pinheiro entra para o Onlyfns Crédito: Divulgação

Há um ano, Rosiane Pinheiro foi elogiada após recriar a tão famosa capa da 'Playboy' ao entrar para o OnlyFans, a plataforma de conteúdo adulto.

A musa dos anos 90, que mora em Salvador falou sobre a maturidade de posar nua novamente 25 anos depois da primeira revista, que agitou as bancas de revista na época.