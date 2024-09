DISPUTA

'Ela é uma pessoa que romantiza a obesidade', diz influenciador processado por Thais Carla

Guto Galamba está sendo alvo de processo por conta de uso indevido de imagem da influenciadora

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 15:06

O influenciador Guto Galamba se posicionou em relação ao processo judicial movido contra ele pela dançarina Thais Carla, que o acusa de uso indevido da imagem dela. Os advogados das duas partes entram em contradição sobre qual vídeo deu origem ao processo - Guto fez duas postagens de vídeos que têm a imagem de Thais.

Em conversa com o CORREIO, Guto diz que não desistirá do embate e afirmou que Thais tenta calar a ciência. “Eu não irei ceder às tentativas dela de calar a ciência, lutarei até o fim para defender o que é certo. A obesidade é uma doença, ela é uma pessoa que está doente e não sou eu quem diz isso, é a ciência”, diz.

Lucas Buril, advogado de Guto, afirmou que o reels que gerou o processo é relacionado à visão da gravidez de Thais como de risco. “No vídeo publicado, tem-se uma conversa entre Thaís Carla e duas entrevistadoras num podcast, em que ela afirma ter sofrido porque o médico, sem examiná-la ou pedir exames, considerou sua gravidez de risco. No vídeo, ao reagir, Guto adicionou títulos de artigos científicos que comprovam que a obesidade é o principal fator de risco para gravidez. Ao fim, ele fala sobre a necessidade de preservar e afirmar a verdade”, explica.

Sobre o vídeo, Guto diz que não trouxe apenas o que diz a literatura científica em relação ao tema. “Sou especialista no tratamento da obesidade e em psicologia, logo, nada do que falo é minha opinião. No vídeo em questão, ela vai de encontro a absolutamente tudo que a literatura científica diz! No mesmo vídeo eu não falo nada, apenas mostro artigos científicos que vão de encontro às falas da Thais!”, comentou.

Guto é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco, se especializou em Tratamentos para Obesidade e Emagrecimento na Universidade Gama Filho, em Psicologia Positiva na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e em Ciências do Bem-Estar na Universidade de Yale (New Haven, Connecticut, USA).

Para Guto, a postura de Thais romantiza a obesidade. “Ela é uma pessoa que romantiza a obesidade, que busca normalizar o corpo obeso e isso não faz o menor sentido, visto que a obesidade já é considerada a maior pandemia do século e mata por ano mais que o Corona vírus matou!”, completa.

Já Ives Bittencourt, advogado de Thais Carla, afirmou que o vídeo que deu origem ao processo é um que compara discursos de Thais Carla e Maíra Cardi na internet, afirmando que ambas são “malucas”.

“Essa daqui (Thais) é uma blogueira que defende a obesidade. Essa daqui (Maíra) é uma blogueira que defende o terrorismo nutricional, que o marido está no Big Brother. Uma tá falando mal da outra. O que elas têm em comum? São duas malucas. Não existe o menor sentido em defender extremos dentro de um processo de emagrecimento, porque o que determina o sucesso não é o quanto de peso você perde, não é o quanto de gordura você perde. É o quão é possível ser sustentado esse processo durante o tempo da sua vida", diz Guto no vídeo.

Sobre esse vídeo, Galamba afirmou que “não houve, até agora, nenhuma menção a Maíra Cardi”. “Já fizemos 2 audiências, houve tentativa de acordo e eu não irei entrar em acordo! Vou lutar até o fim pela verdade!”, finaliza.

O processo de Thais pede a remoção do reels do perfil de Guto Galamba, além de todo outro conteúdo que use a imagem dela sem seu consentimento. Foram requeridas também uma multa diária de R$ 10 mil caso sua imagem seja utilizada, podendo alcançar R$ 30 mil, uma indenização de R$ 3 mil, com atualização monetária e juros, e uma multa atual de R$ 34.621,75.

De acordo com Guto, o pedido de remoção não será atendido. “Não irei remover! O pedido pra retirada não faz o menor sentido e não há base jurídica que o defenda! Eu acredito na justiça!”, completa.

A defesa do influenciador afirmou que a própria Thais autorizou o compartilhamento das imagens. “Não houve qualquer violação à imagem, pois a própria Thaís Carla compartilhou publicamente o vídeo, que é amplamente circulado. O compartilhamento público é uma forma de autorização para que outras pessoas o compartilhem também”, afirmou Buril.

A influenciadora já venceu um processo contra Guto Galamba em 2022, segundo sua equipe jurídica.

Ataques

A influenciadora Thais Carla usa as redes sociais para divulgar sua rotina e frequentemente é alvo de críticas e comentários maldosos pelo fato de ser gorda. Em fevereiro, ela fez um post só para expor ataques que recebeu. "Tem uns maravilhosos que me xingam, me chamam de p***, dizem que tenho uma barriga gigante, que sou horrível, que não consigo nem fechar as pernas, gente é coisa. São vários tipos de seguidores que tenho. Uns que me amam e outros que amam muito, que por isso não saem daqui", disse na ocasião.