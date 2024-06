CHIQUE

Thais Carla posa ao lado da Torre Eiffel após passeio pela Disney

Influenciadora está viajando com a família

O look que a influenciadora escolheu foi um vestido curto com estampa de zebra, uma bolsa branca para combinar e um batom vermelho para destacar a beleza. "Bonjour, Paris", escreveu na legenda.

Dias antes, ela compartilhou fotos ao lado da família na Disney de Paris. Com Maria, de 7 anos, Eva, de 3, além do marido, o fotografo Israel, os quatro se divertiram no parque de diversões.