Thais Carla processa Danilo Gentili e influenciador de emagrecimento por gordofobia

Danilo Gentili e Guto Galamba têm processos em trâmites contra a dançarina

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 23:28

Danilo Gentili e Guto Glamba Crédito: Reprodução I Redes Sociais

A influenciadora Thais Carla abriu novos processos por gordofobia contra Danilo Gentili e Guto Glamba. Ambos já processados pela dançarina em 2022, são acusados de cometerem ódio em vídeos disponíveis na internet. A influenciadora pede indenizações e remoção de conteúdos do ar.

Em seu primeiro processo contra o jornalista Danilo Gentili, Thais Carla entrou com uma ação judicial pelos crimes de gordofobia com uso indevido de imagens com fins lucrativos. A sentença favoreceu a dançarina, condenando Danilo ao pagamento de R$10.584,55.

O processo aponta que Danilo infringiu direitos previstos na Constituição Federal e no Código Civil ao violar a dignidade de Thais, alegação que se repetiu em 2024. A segunda disputa judicial é decorrente de um vídeo onde Danilo Gentilli cita Hitler e Thais, sendo acusado pela dançarina de vincular seu nome à ideologia nazista e abrir campo para ataques e ameaças nos comentários do vídeo.

"Você consegue explicar uma coisa que nunca entendi? É que uma das linhas mestres do nazismo era a tal superioridade de raça, era buscar a raça perfeita, e o líder disso tudo era Hitler, que era baixinho, feio e histriônico. Esse era o cara que iria conduzir a humanidade a raça perfeita? Como era que os caras engoliam uma coisa dessa? É como se minha nutricionista fosse a Thais Carla", disse o apresentador na ocasião.

O segundo processo tramita no valor de R$15 mil e aguarda julgamento. A assessoria e defesa de Danilo Gentili foram procuradas pela reportagem, mas não responderam.

O advogado de Thais, Ives Bittencourt, afirmou que os processos contra políticos, pessoas intituladas como profissionais de saúde e de comédia jocosa são recorrentes. Além de Danilo Gentili, foram réus por uso indevido de imagem e gordofobia contra a dançarina Léo Lins, Guto Galamba, Edna Calixto, Renata Barreto, Gustavo Lázaro, Pietro Kraus e o deputado Nikolas Ferreira.

O Escritório Antidiscriminatório Abreu & Bittencourt Advocacia e Consultoria Jurídica, responsável pelos casos de Thais, divulgou a lista de processados, datas e resultados dos trâmites.

Evelyn Van Der Broocke – 2019 – Venceu



TV Maringá – 2020 – Venceu



Renata Barreto – 2020 – Em tramitação



Léo Lins – 2021 – Venceu



Danilo Gentili – 2022 – Venceu



Guto Galamba – 2022 – Venceu



Edna Calixto – 2022 – Venceu



Gustavo Lázaro – 2022 – Venceu



Letícia Bastos – 2022 – Venceu



Pietro Kraus – 2022 – Em tramitação



Léo Lins – 2022 – Em tramitação



Thiago Cortes – 2023 – Venceu



Marcia De Goldschmidt – 2023 – Em tramitação



Mariana Fauster – 2024 – Venceu



Guto Galamba – 2024 – Em tramitação



Nikolas Ferreira – 2024 – Em tramitação



Danilo Gentili – 2024 – Em tramitação



Equipe de advogados de Thais Carla Crédito: Divulgação

Segundo o escritório, todas as ocorrências se enquadram na definição de gordofobia como “atitudes que ocorrem quando, direta ou indiretamente, as pessoas gordas são criticadas, ridicularizadas, não encontram acessibilidade de forma geral, são consideradas doentes apenas pelo seu porte ou não tem oportunidades em detrimento do seu peso.”

Para Thais, os ataques atingem não só a ela, mas também a toda a comunidade gorda. “Me sinto perseguida, violada, desrespeitada como pessoa e profissional. Não aguento mais tanto desrespeito que me atinge e também atinge minha família, fora toda comunidade gorda que se sente menosprezada. Seguirei buscando reparação judicialmente e administrativamente, com denúncias nos conselhos profissionais dos réus, até que eles parem com as violências”, disse ela.

Ives definiu Thais, ainda, como a mulher gorda de maior notoriedade no Brasil.

Mais processo

A influenciadora também abriu processo recentemente contra o influenciador de emagrecimento Guto Galamba por uso indevido de imagem. Na ocorrência, Guto é acusado por um vídeo onde ele compara os discursos de Thais Carla e Maíra Cardi na internet, afirmando que ambas são “malucas”.

“Essa daqui (Thais) é uma blogueira que defende a obesidade. Essa daqui (Maíra) é uma blogueira que defende o terrorismo nutricional, que o marido está no Big Brother. Uma tá falando mal da outra. O que elas têm em comum? São duas malucas. Não existe o menor sentido em defender extremos dentro de um processo de emagrecimento, porque o que determina o sucesso não é o quanto de peso você perde, não é o quanto de gordura você perde. É o quão é possível ser sustentado esse processo durante o tempo da sua vida", avaliou o influencer.

"Dieta, gente, não é sinônimo de sofrimento. A palavra “dieta” deriva do grego “dietae”, que significa “estilo de vida”. Você quer ter um estilo de vida em que você não pode nem ver seu marido comendo pão, ou um em que você come todo o pão da padaria? As duas estão erradas. Por isso que elas falam mal uma à outra", completou.

O processo tem pretensão de determinar que o acionado delete o reels do seu perfil no Instagram, assim como qualquer outro conteúdo que contenha a imagem de Thais sem consentimento da blogueira. Além disso, foi pedida a aplicação de uma multa diária de R$10 mil caso o influenciador use nome ou imagem de Thais em suas redes, podendo chegar até R$30 mil.