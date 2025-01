CELEBRIDADES

Rosiane Pinheiro decide voltar para o OnlyFans: "Mais sensual e artístico"

Ex-dançarina do Gang do Samba promete novos conteúdos na plataforma e fala sobre seus objetivos financeiros

Rosiane Pinheiro, ex-dançarina do grupo Gang do Samba, anunciou que está decidida a retornar ao OnlyFans após uma pausa nos conteúdos. Aos 50 anos, Rosiane compartilhou a decisão de que pretende criar conteúdos inovadores para a plataforma adulta, garantindo que suas produções serão mais “sensuais e artísticas”.

Em entrevista à revista Quem, Rosiane contou sobre suas ambições financeiras e os objetivos que espera alcançar com o retorno ao OnlyFans. “Vou fazer, sim. Quitei as minhas dívidas, mas quero agora comprar casas, investir em imóveis e me tornar uma grande empreendedora”, afirmou, destacando a importância do dinheiro que conseguiu arrecadar na plataforma.