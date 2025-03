FORÇA E FÉ

Com filho internado, Virginia Fonseca ganha surpresa de Zé Felipe: “Já deu certo”

Influenciadora também falou sobre como tem lidado com o problema de saúde do caçula

No hospital com o filho caçula, que foi diagnosticado com uma bronquiolite viral aguda, Virgínia Fonseca ganhou uma surpresa de Zé Felipe. O cantor, que cumpre agenda de shows e não pode estar perto da família, surpreendeu a amada com um buquê de flores e uma carta. >