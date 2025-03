LEMBRA DELA?

Ex-A Fazenda e MasterChef é presa por tráfico de drogas no Carnaval de Salvador

Aritana passará por audiência de custódia nesta terça (4)

A informação é do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, e foi confirmada pela polícia. Aritana deverá passar por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (4), às 10h, na capital baiana.>

A empresária e cozinheira curtia a folia no Circuito Dodô (Barra-Ondina) com um grupo de amigos quando foi abordada por agentes da Polícia Militar. Como estava com uma grande quantidade de drogas, ele e duas amigas foram levadas à delegacia e ficaram detidas soba cusação de protar e traficar drogas.>