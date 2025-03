CARNAVAL

'As contas e o chifre me assombram', diz Gabi Martins ao falar sobre enredo da Vila Isabel

A cantora vai para seu quarto ano desfilando pela escola

Musa da escola Vila Isabel, a cantora e ex-BBB Gabi Martins falou sobre o samba-enredo “Quanto Mais Eu Rezo, Mais Assombração Aparece”. Em entrevista ao portal LeoDias, ela disse o que mais causa medo nela. “As contas! Às vezes, as contas e chifre. Chifre me assombra bastante", disse.>

"No início foi um pouquinho difícil, mas usei as críticas como superação e quero me superar cada vez mais. Amanhã será um grande dia de evolução no samba”, completou.>