PROCURADA PELA INTERPOL

Miss deixa homem com impotência sexual após procedimento estético e foge do Brasil

Mulher já foi acusada de ter assassinado uma amiga, mas foi absolvida por falta de provas

Uma mulher responsável por lesão corporal grave em um paciente está foragida da polícia. A ex-miss Goiás Luana Nadejda Jaime, de 45 anos, fugiu após deixar um homem com impotência sexual durante um procedimento estético de preenchimento peniano. Ela entrou na lista de procurados pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).>

O caso aconteceu em 2024. O paciente fez o procedimento com Luana, que usava certificado falso, e apresentou complicações. Ela foi denunciada à polícia, que acredita que a mulher está foragida na Europa. “O mandado de prisão está com a Interpol e temos notícias de que ela está na Europa, mas onde especificamente nós não sabemos”, declarou a delegada responsável pelo caso, Déborah Melo.>

Maria Silvânia é dona de uma clínica estética em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Os policiais cumpriram a prisão junto da Vigilância Sanitária do município e, após diversas irregularidades serem encontradas, a clínica foi interditada.>

A delegada explicou que as investigações começaram no fim de 2023, após a paciente de Maria Silvânia ficar em estado grave. Na delegacia, a presa declarou ter cursado Biomedicina on-line e uma pós-graduação junto a Luana, que se apresentava como enfermeira. Apesar das declarações, Maria Silvânia não tem registro no Conselho Regional de Biomedicina.>