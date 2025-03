TV

Apresentador lembra 'presente' que deu ao chefe após raiva por ser demitido: 'Tomara que tenha bicho'

Evandro Cini foi desligado da CNN em pleno plantão de Ano Novo

O apresentador Evandro Cini lembrou do dia em que foi demitido da CNN Brasil. Ele tinha acabado de retornar da folga de Natal e daria plantão de Ano Novo.>

Ao chegar na redação, Cini levou um cesto cheio de mangas colhidas no sítio do pai dele e distribuiu para os colegas. No meio da confraternização, foi chamado às pressas numa sala de reunião. Ao entrar na sala, encontrou uma gerente de RH, uma gerente de produção e o diretor, para descobrir que estava sendo demitido.>