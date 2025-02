CURTIR EM CASAL

Motel de Salvador está entre os 10 mais curtidos no Instagram; conheça

Motéis de todo país têm divulgado suas suítes e serviços no Instagram, com recursos criativos para atrair hóspedes

O Instagram se tornou uma ferramenta de marketing essencial para quase todo tipo de empreendimento atrair clientes e mostrar seus serviços. O ramo dos motéis não tem ficado para trás, com estratégias criativas e visuais para deixar as pessoas com água na boca, querendo curtir um espaço reservado com o parceiro.

O motel Scala, parceiro do Clube Correio, é um destes. Com diárias a preços acessíveis, o empreendimento fica localizado no bairro do Comércio, em Salvador, a 2,2 km do Elevador Lacerda e apenas 1,9 km do Pelourinho. No Instagram, cada detalhe, da banheira à roupa de cama ganha um destaque especial. Por, isso o Scala ficou entre os 10 moteis mais curtidos do Brasil.