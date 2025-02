PARA TODA FORMA DE AMOR

Você sabia que existe uma pousada LGBTQIA+ em Salvador? Vem descobrir

Em Praia do Flamengo, a Villa Encantada é pensada para casais do ‘vale’ descansarem à vontade

Elis Freire

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 07:00

A Villa Encantada possui uma bandeira LGBTQIA+ hasteada Crédito: Divulgação

Há 3 minutos da praia e há mil léguas do preconceito. Na Praia do Flamengo, último bairro no litoral norte da capital baiana, um refúgio foi construído, ou melhor: a Villa Encantada Pousada. Autointitulada "Gay Friendly", o local oferece quartos de frente para uma piscina e com vista para o mar, na rua Pasquale Magnavita, nº12. >

A Villa Encantada foi pensada há 4 anos por um brasileiro e um alemão, Mário Sérgio dos Santos, hoje gerente, e Corny Littmann - os dois da comunidade LGBTQIA+. Os amigos de lugares distantes sentiam falta de espaço para acolher casais gays ou lésbicos à procura de um momento de descanso e paz. Então, Corny, frequentador de Salvador no verão, teve um insight para este projeto e chamou Mário na “chincha”. >

“A gente sentia falta de um lugar em Salvador e no Brasil, um espaço LGBTQIAP, onde as pessoas pudessem chegar e sentir à vontade com seus companheiros, porque, muitas vezes, um casal de gays e lesbicas vai num bar, numa pousada, num motel e não se sente a vontade de se beijar e se abraçar. Aqui, a gente queria propor um lugar onde as pessoas pudessem ir com seus pares”, explica Mário. >

Então, a pousada é só para casais LGBTQUIA+? “E os héteros?” você pode estar se perguntando. Mas, Mário deixou claro que os héteros também procuram muito o local para se hospedar e curtir a praia. “A gente aceita casais héteros desde que aceitem a diversidade”, destaca o gerente. >

Acomodações

A pousada oferece 11 quartos, sendo 5 internos e 6 de frente para a piscina. Com petiscos disponíveis para compra e bar funcionando até às 1h30, a ideia é proporcionar um ambiente acolhedor de troca entre os visitantes. Além disso, 100% do staff é da comunidade LGBTQIA+.>

“A nossa intenção é proporcionar um lugar aconchegante onde as pessoas se sintam em casa e isso é o que as pessoas sempre elogiam”, ressalta Mário.>

Todos os quartos têm ar-condicionado e frigobar e somente alguns incluem televisão, já que a ideia é sair para bater papo com a galera e curtir a piscina o dia todo. Para incluir também o café funciona das 8h30 às 12h. “A proposta é o hóspedes se relacionarem, socializarem”, completa. >

Vamos falar de valores?

Disponível no Booking, por telefone e por reservas diretamente no local, as acomodações>

na Villa Encantada tem diárias que variam de R$330 a R$450 reais, para duas pessoas, nos quartos em frente a piscina. Já para apenas uma pessoa, o valor por dia varia de R$280 a R$340 reais. Todos os valores são com café da manhã incluso. >