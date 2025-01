ONDE FICAR

Veja 5 hotéis mais luxuosos para se hospedar no Carnaval de Salvador

Descubra os melhores destinos para quem busca conforto e sofisticação durante a folia

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 12:12

Se você está em busca de uma experiência luxuosa no Carnaval de Salvador, a cidade tem se consolidado como um dos principais destinos para quem deseja viver momentos inesquecíveis com alto padrão de hospedagem. A inauguração de hoteis cinco estrelas, como o Fera Palace e o Fasano, além de diversas pousadas boutique, transformaram a capital baiana em um polo de turismo de luxo, especialmente para quem quer viver a magia do Carnaval com o máximo de conforto.

O CORREIO listou os cinco hotéis que oferecem o melhor da sofisticação baiana para aproveitar a folia com estilo:

1. Hotel Fasano Salvador

Inaugurado em 2018, o Fasano Salvador ocupa um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, no coração do Centro Histórico. Com 74 quartos, muitos deles com vista para a Baía de Todos os Santos, o hotel proporciona uma experiência única. O Fasano é perfeito para quem busca um ambiente sofisticado e intimista, seja para um jantar exclusivo no rooftop com menu italiano ou para participar de uma oficina de dança que celebra as tradições baianas. A diária para um quarto varia entre R$ 1.500,00 e R$ 3.000,00, com valores ajustáveis conforme a temporada e a categoria do quarto.



2. Fera Palace Hotel

O Fera Palace, reaberto em 2017, revive o glamour do antigo Palace Hotel, inaugurado em 1934 e considerado o primeiro hotel de luxo da Bahia. Situado na Rua Chile, o hotel em estilo Art Déco oferece uma combinação de história e modernidade, com serviços exclusivos como massagens, piscina, restaurante de alta gastronomia e personal trainer sob demanda. A diária para um quarto standard varia entre R$ 800,00 e R$ 1.500,00, com variações de preço conforme a época do ano e a categoria de quarto.

3. Wish Hotel da Bahia

Localizado em frente ao Largo do Campo Grande, o Wish Hotel da Bahia é um dos maiores e mais tradicionais hoteis de luxo de Salvador. Com 400 apartamentos e uma das maiores suítes da cidade, a Presidencial, que conta com 300 metros quadrados e uma varanda com vista para a baía, o hotel é ideal para quem busca espaço e exclusividade. O Wish também oferece o Natin Spa, um oásis de bem-estar, além de um ambiente pet-friendly, ideal para quem viaja com toda a família, inclusive os animais de estimação. As diárias para um quarto standard variam entre R$ 600,00 e R$ 1.200,00, dependendo da época e da categoria do quarto.

4. Aram Yami Hotel

Para quem busca um refúgio mais tranquilo e exclusivo, o Aram Yami Hotel é uma opção sofisticada no bairro do Santo Antônio Além do Carmo. Com apenas seis suítes, todas com uma decoração única, o hotel oferece um atendimento personalizado e uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos. A Top Suite, com 110 metros quadrados e piscina privativa, é uma das opções mais luxuosas da cidade. As diárias variam entre R$ 500,00 e R$ 1.200,00, dependendo da temporada e da categoria de quarto.

5. NOVOTEL Salvador

Se você procura um hotel que combine lazer e negócios, o Novotel Salvador Rio Vermelho é a escolha certa. Localizado no bairro do Rio Vermelho, o hotel oferece quartos modernos e confortáveis, com opções que contam com varanda e vista para o mar. Com piscina, pool bar, academia e um espaço kids, o Novotel é ideal para famílias que buscam conforto e conveniência. As diárias para um quarto standard variam entre R$ 300,00 e R$ 600,00, com variações conforme a época do ano e promoções disponíveis.