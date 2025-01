ACABOU O AMOR?

Anitta e Vinícius Souza deixam de se seguir e geram rumores sobre fim do namoro

Fãs especulam sobre o término da relação que foi assumida publicamente em setembro

Anitta e Vinícius Souza causaram alvoroço nas redes sociais na noite de terça-feira (21) ao deixarem de se seguir no Instagram. O ato gerou especulações sobre o fim do relacionamento, que havia sido assumido publicamente em setembro de 2024.

Os rumores sobre o relacionamento começaram a se intensificar no início de setembro, quando Anitta organizou uma festa após sua apresentação no primeiro jogo da NFL no Brasil, evento no qual Vinícius esteve presente. Desde então, o casal havia compartilhado momentos públicos e privados juntos, fortalecendo os rumores sobre o namoro.