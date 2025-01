CELEBRIDADES

Atriz do reality "Esposas da Máfia" desaparece após perder voo e não dar notícias por uma semana

Natalie DiDonato está desaparecida há dias, e a polícia dos EUA já investiga o caso após a família acionar autoridades

A atriz Natalie DiDonato, famosa por sua participação no reality show "Esposas da Máfia", foi oficialmente declarada desaparecida nos Estados Unidos. Ela foi incluída no relatório de pessoas desaparecidas em Las Vegas, na última terça-feira (21), depois de perder contato com a família há uma semana. A polícia já iniciou as investigações sobre o caso.