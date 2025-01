TALENTO DESPERDIÇADO?

Ex-percussionista da Timbalada é filmado em situação inusitada e repercute: “Está no lugar errado”

Vídeo com Bruno da Rocha, ex-integrante da banda baiana, viraliza e levanta debates sobre sua atual situação

H Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 09:01

Bruno da Rocha Crédito: Reprodução

Na última semana, um vídeo circulou nas redes sociais e causou grande repercussão, especialmente entre os fãs da banda baiana Timbalada. Na gravação, um homem é visto batucando em um caminhão e cantando grandes sucessos do grupo, chamando a atenção pelo talento e pela paixão com que interpreta as canções.

Os internautas logo identificaram o homem como sendo Bruno da Rocha, ex-percussionista da Timbalada, e começaram a comentar sobre a situação dele. “Aquele não é o lugar de Bruno, ele tem uma potência vocal e interpretação incríveis”, disseram muitos seguidores no X (antigo Twitter), destacando o contraste entre o cenário do vídeo e o talento do músico.

Ontem vi esse vídeo e fiquei agoniado.



Parece q o nome dele é Bruno da Rocha. Ex Timbalada.



Está no lugar errado. É um artista nato. Belo percussionista e canta afinadíssimo.



Não sei pq está fora do mundo da música. Se tiver problemas psico ou psiquiátrico, deve ser ajudado. pic.twitter.com/49IztoYGJn — Bruno Branco (@BrunoMengoFla) January 17, 2025

A cena foi filmada em um local que parece ser uma construção, e o homem aparece com roupas sujas, em um ambiente que não condiz com a imagem que os fãs esperam de um artista. A narração do vídeo reforça a identificação, com uma voz masculina dizendo: “Vai, faz a percussão de Timbalada ai. Ex-timbaleiro, Bruno da Rocha.”

Nos comentários, fãs da banda manifestaram solidariedade e preocupação. “Bruno é uma lenda em Camaçari, querido por todos que o conhecem”, escreveu um seguidor, lembrando da popularidade e do respeito que o músico sempre teve.