VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Babal Guimarães é preso por descumprir condenação por agressão à ex-esposa

O influenciador foi detido em Penedo, Alagoas, após não cumprir medidas estabelecidas pela Justiça

O influenciador Babal Guimarães, irmão do também influenciador Lucas Guimarães, foi preso na manhã desta quarta-feira (22), em Penedo, Alagoas. A prisão ocorreu após ele descumprir as condições de sua condenação, em um caso de agressão à sua ex-esposa, Tereza dos Santos.

Condenado a um ano e quatro meses de detenção por agressão, Babal havia sido inicialmente autorizado a cumprir sua pena em regime aberto, sob a condição de seguir uma série de regras. Entre as medidas impostas pela Justiça estavam a proibição de mudar de residência sem comunicar o novo endereço e um toque de recolher, que o impedia de sair de casa durante a semana entre as 22h e as 5h. Aos finais de semana e feriados, ele estava proibido de sair em qualquer horário.