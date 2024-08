TURISMO

Saiba quanto custa se hospedar nos melhores hotéis da Bahia

Fera Palace Hotel, na Rua Chile, tem diária de até R$ 4 mil

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de agosto de 2024 às 16:21

Bahia tem 8 dos “50 Melhores Hotéis do Brasil” Crédito: Divulgação

Com 8 dos “50 Melhores Hotéis do Brasil”, segundo ranking divulgado recentemente pela EXAME Casual, a Bahia é, sem dúvida, uma das opções de hospedagem mais disputadas do país. Mas, quanto custa desfrutar das regalias e conforto desses hotéis por uma noite? O Alô Alô Bahia facilitou a pesquisa para você, querido leitor, apresentando valores mínimos e máximos de diárias nos próximos dias, com entradas às quartas e sábados, dias em que as taxas costumam ser menores e maiores, respectivamente.

O melhor colocado entre os baianos, o Fera Palace Hotel, na Rua Chile, ocupa o 8º lugar, com diárias que vão de R$ 1.127,20 a R$ 4.199,20. São 6 opções de suítes, todas com decorações diferentes entre si. Entenda o que faz dele um dos melhores hotéis do Brasil e conheça um pouco da sua história.

Em 10º lugar, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte não traz a referência ao “Ecoturismo” no nome à toa. Seus 287 apartamentos estão em meio a jardins e à biodiversidade local, próximos a reservas de Mata Atlântica, lagos, praias de desova de tartarugas-marinhas, áreas de observação de baleias e recifes de coral. Entre os atrativos estão sete piscinas, quadras esportivas e um centro fitness, spa com tratamentos e massagens e jantar à luz de velas em bangalô privativo. Por lá, a estadia mínima é de duas noites, com diárias que vão de R$ 2.400 em um Quarto Superior a R$ 11.319 na Suíte Presidencial.

Com um disputado rooftop com deck em madeira, piscina, bar, spa e academia, virados para a Baía de Todos os Santos, o Fasano Salvador ficou na 15ª posição e é o primeiro do grupo instalado em um prédio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC). Se hospedar por uma noite em um dos seus 70 apartamentos, espalhados em seus 11 andares, pode custar de R$ 1.820 a R$ 7.183, no caso da Suíte Deluxe Frente Mar.

Do mesmo grupo, o Fasano Trancoso, na Praia de Itapororoca, no sul da Bahia, oferece 40 bangalôs em um terreno de 300 hectares, 100 deles apenas de área de preservação ambiental. Dormir uma noite em uma das cinco categorias de bangalôs, que variam de 60 m² a 206 m², custa de R$ 4.034 a R$ 10.748, neste caso na Suíte Fasano, com Vista Mar, Café da Manhã e Almoço e dois pavimentos.

Também em Trancoso, o Uxua Casa Hotel & Spa, que foi indicado na 27° colocação, dispõe de 24 suítes distribuídas entre 16 casas autênticas e históricas, que foram reformadas e modernizadas bem no Quadrado. As unidades estão espalhadas em uma área com 9 mil m² de jardins privados, com piscina revestida de Quartzo Aventurino, academia, spa e ateliê, além de restaurante próprio e fazenda com horta orgânica. A estadia é de no mínimo duas noites, com diárias que vão de R$ 2.550 na simpática Casa das Artes a R$ 6.650 na Casa do Lago, com sala de jantar e cozinha ao ar livre.

No Top 30, em 29° lugar, o Barracuda Hotel & Villas, em Itacaré, é integrado à vegetação nativa da Praia do Resende, com restaurante e ambientes sociais interligados com a piscina de borda infinita de frente para o mar. Ficar por uma noite em uma de suas 17 suítes com varanda privativa e muita luz natural pode demandar um investimento de R$ 2.850, na The Forest Suite, a R$ 3.400, na The Barracuda Suite.

No Refúgio na Serra, destaque para a vista da serra de uma das suítes | Foto: Divulgação

Fugindo um pouco das praias e indo pro agradável clima da Chapada Diamantina, o Refúgio na Serra Hotel Boutique, em Mucugê, está na 46º posição. As 13 suítes divididas em 5 categorias – bangalô, jardim, design, vista da serra e master – têm diárias com café da manhã à la carte. O hotel ainda oferece cardápio com serviços customizados, como piquenique com vista para as montanhas, jantar de celebração com a presença exclusiva do chef, massagens no spa e o Restaurante Paraguassu. As diárias vão de R$ 1.283 a R$ 2.493.