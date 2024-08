TURISMO

Bahia tem 8 hotéis entre os 50 melhores do Brasil em ranking de publicação nacional

A Bahia tem 8 dos “50 Melhores Hotéis do Brasil“, segundo ranking divulgado nesta quinta-feira (22) pela EXAME Casual. É a primeira edição da lista da publicação, conhecida por divulgar, anualmente, os 100 melhores restaurantes do país.

O ranking mostra a força da indústria do turismo nacional e a variedade de destinos, da Floresta Amazônica ao Pantanal, passando por resorts em praias nordestinas e hotéis no centro financeiro do Brasil. O Fera Palace, em Salvador, é o melhor colocado da Bahia, em 8º lugar, à frente do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, fechando o Top 10.