SALVADOR

Cultura e turismo: UFBA e prefeitura assinam acordo de cooperação técnica e científica

As colaborações na gestão do turismo e cultura também vão contemplar o Arquivo Público Municipal, localizado no bairro do Comércio, cujo acervo é uma rica fonte à pesquisa acadêmica.

Museu de Arte Sacra da UFBA

Atenta ao prejuízo que o fechamento do Museu de Arte Sacra representa à cidade, a prefeitura garantiu recursos para a recuperação do Museu. O apoio se soma ao do Governo do Estado, que também já comunicou - por meio do gabinete do governador e do próprio secretario de cultura, Bruno Monteiro - que vai colocar recursos necessários para o restauro do Museu à disposição da Universidade.