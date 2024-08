BELEZAS DA BAHIA

Primeiro semestre de 2024 é marcado por aumento de 34% do turismo internacional na Bahia

Foram 61,6 mil turistas estrangeiros conhecendo as praias, a cultura, o afroturismo e a marcante gastronomia do estado

Da Redação

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 16:51

Turista posa com capoeiristas no Terreiro de Jesus, Centro Histórico de Salvador Crédito: Sebrae Embratur/Divulgação

A Bahia registrou um aumento de 34,19% do número de visitantes internacionais ao território baiano no primeiro semestre de 2024. Durante o período, foram 61,6 mil turistas estrangeiros conhecendo as praias, a cultura, o afroturismo e a marcante gastronomia do estado. No mesmo período de 2023, foram recebidos 40,5 mil viajantes de outros países. Os dados são da Embratur, do Ministério do Turismo (MTur) e da Polícia Federal (PF).

Como destaque, a promoção do afroturismo impulsionou o resultado positivo, sobretudo na capital, Salvador. O Brasil é um dos principais destinos para quem procura turismo afro, ramo que vem sendo alvo de ações e feiras da Embratur em algumas das mais importantes metrópoles do mundo como Paris, Nova York e Londres. “Desde o início dessa gestão [em 2023], colocamos o afroturismo no centro das nossas ações. Dessa forma, resgatamos a história e valorizamos a cultura do povo negro, além de gerar emprego e renda e de empoderar empreendedores negros”, destacou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Os quatro cantos do mundo se encontram na Bahia

A maioria dos turistas que desembarcaram na Bahia veio de países da América do Sul. Foram 34.714 pessoas (56,29%) chegando principalmente da Argentina (24.849), Uruguai (7.366) e Chile (2.333). Os europeus também visitaram mais o estado este ano. Portugal enviou 8.126 viajantes, seguido da Itália, com 3.357 turistas conhecendo as terras baianas.

Voos internacionais

A quantidade de estrangeiros que chegaram na Bahia por via aérea aumentou em 37,46%, passando de 38.483 pessoas em 2023 para 61.542 neste ano.

A SKY Airline, por exemplo, está operando uma nova linha, conectando Santiago, no Chile, a Salvador. A novidade é fruto de parceria firmada entre a Embratur e a low cost chilena que prevê, entre diversos pontos, a ampliação da malha aérea internacional com destino ao Brasil.

Além das parcerias da Agência com as companhias aéreas, o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), em parceria com os ministérios do Turismo (MTur) e de Portos e Aeroportos (MPor), está contribuindo para os resultados positivos. Entre outubro de 2024 e março de 2025 serão 70 mil novos assentos em voos estrangeiros com destino ao Brasil, por meio do primeiro edital do programa.

Turistas internacionais em todo o Brasil