TURISMO

Crescimento do turismo estrangeiros na Bahia superou em 6x a média nacional

Promoção do destino no mercado internacional e aumente de voos é apontado como motivo

Gil Santos

Publicado em 28 de junho de 2024 às 07:30

Turistas destacaram gastronomia e receptividades baianas Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

O aumento de 48,5% no turismo estrangeiro na Bahia, nos quatro primeiros meses de 2024, superou em 6 vezes a média nacional de 7,4%. Para a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur), a promoção do destino Bahia fora do Brasil tem relação direta com esse resultado. Uma pesquisa feita pala Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) entrevistou 4,8 mil turistas nacionais e internacionais que chegaram à cidade.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a cultura, a história e a gastronomia do estado são um diferencial. "A Bahia é reconhecida internacionalmente por suas praias paradisíacas, concorre com o Caribe no perfil de turista que quer sol e praia. Também é consolidado internacionalmente o Carnaval e as festas populares, expressões culturais de grande força. A novidade que tem atraído cada vez mais turistas estrangeiros é o protagonismo da história e cultura de matriz africana com o afroturismo, que virou o carro-chefe da promoção da Bahia no exterior, uma estratégia que a Embratur apoia em nossas campanhas publicitárias e nas participações em feiras internacionais. Também trouxemos cinco jornalistas norte-americanos para o Carnaval de Salvador, este ano, com uma programação focada em afroturismo".

A novidade que tem atraído cada vez mais turistas estrangeiros é o protagonismo da história e cultura de matriz africana com o afroturismo, que virou o carro-chefe da promoção da Bahia no exterior, uma estratégia que a Embratur apoia em nossas campanhas publicitárias e nas participações em feiras internacionais. Também trouxemos cinco jornalistas norte-americanos para o Carnaval de Salvador, este ano, com uma programação focada em afroturismo.

A Setur afirmou, em nota, que vem investindo na promoção do destino Bahia em eventos e feiras internacionais do setor e que nesses encontros são realizadas capacitações de agentes de viagens e operadores turísticos, além da divulgação do potencial da Bahia, seus atrativos, segmentos e produtos.

“Além disso, a Setur tem trabalhado fortemente na prospecção de voos para ampliação da conectividade, gerando maior competitividade do destino e aumento do fluxo turístico para a Bahia. Em paralelo, a Setur vem desenvolvendo um outro eixo estratégico, o de capacitação/qualificação dos serviços turísticos, o que vem contribuindo para tornar o estado um destino de excelência, fidelizando o turista”, diz a nota.

Em março, abril e maio a Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) entrevistou 4,8 mil turistas no momento em que chegavam à cidade. O levantamento relevou que 13% dos turistas estrangeiros que visitam Salvador residem nos EUA, 43,6% dos turistas internacionais chegaram ao Brasil por Salvador e o avião foi o principal meio de transporte (45,2%).

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que está consolidando o trabalho de reconstrução da imagem de Salvador, dentro e fora do Brasil, e disse que o afroturismo e as estratégias para o turismo étnico-racial também foram importantes para o aumento dos números. O gestor explicou que participa das grandes feiras de turismo internacionais e realiza eventos para a promoção da cidade.

"Mas, sem sombra de dúvidas, o nosso grande diferencial é que quem vem a Salvador volta falando bem, sobre uma cidade bem cuidada, bonita, organizada e com serviços de qualidade, com belezas naturais, rica história e rico patrimônio e que tem o nosso povo. Esse conjunto de fatores faz com que Salvador se destaque. Nosso desejo é que Salvador, que hoje já é o destino mais desejado pelos brasileiros, possam ser desejado também por todos que estão fora do nosso país", afirmou.

A gastronomia e a hospitalidade foram os itens mais elogiados na pesquisa da Secult. Serviços turísticos como bares, restaurantes e transporte por aplicativo receberam boas avaliações. De maneira geral, incluindo turistas internacionais e nacionais, 59,4% viajaram sozinhos e 30,9% com a família. O principal motivo da viagem foi lazer (31,6%), seguido de negócios (23,2%) e os gastos com alimentação (53,6%) e transporte (16,4%) lideraram a lista de despesas. Cerca de 94% disseram que retornariam e recomendariam a cidade.

Em maio, o governo anunciou que Salvador passará a ter voo direto para Paris, na França, operado pela Air France. As viagens começam em outubro, mas as passagens já estão à venda. A cidade já conta com voos diretos internacionais com a TAP (Lisboa), AirEuropa (Madrid), Aerolíneas Argentinas (Buenos Aires) e SKY (Montevidéu/Santiago).