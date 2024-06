TURISMO

Bahia recebe 52 mil estrangeiros e turismo cresce 48.5% em 2024

Comparação é com o mesmo período de 2023

Gil Santos

Publicado em 28 de junho de 2024 às 06:00

Salvador é um dos destinos mais procurados pelos estrangeiros Crédito: Gil Santos/ Arquivo CORREIO

Nos quatro primeiros meses deste ano a Bahia recebeu cerca de 52 mil turistas estrangeiros. O resultado é 48.5% maior que os 35 mil registrados no mesmo período do ano passado e coloca o estado na liderança do Nordeste. Os dados são da Embratur. A maioria veio de países como Argentina, Portugal, Uruguai, Polônia e Itália, ficou mais tempo visitando e gastou mais dinheiro que o turista nacional. Salvador é apontada como um dos principais atrativos. Mas, afinal, o que eles tanto fazem na Bahia?

Basta caminhar por alguns minutos no Pelourinho para perceber diferentes sotaques pelas ruas, bares e restaurantes, em qualquer dia da semana. Nas praias são as queimaduras de sol que denunciam os visitantes que não estão acostumados com o clima da cidade. Nas igrejas, eles entram de bermuda e chinelo e os olhares dos fiéis são inevitáveis. Mas o turista estrangeiro também traz a própria cultura, sorrisos e a alegria estampada em camisetas e pinturas corporais.

A Bahia é o mundo e Salvador é a porta para entrar, mas não necessariamente é o destino final de quem viajou durante horas. Quem trabalha com turismo explica que visitantes internacionais querem experimentação, por isso, nas trilhas da Chapada Diamantina sempre tem um estrangeiro no grupo. E nas praias de Porto Seguro ou do Litoral Norte é comum encontrar eles descansando na areia ou se esbaldando no mar.

A Embratur explicou que não tem dados que confirmem de maneira concreta os lugares mais procurados pelos turistas estrangeiros no estado, mas listou os destinos mais populares na Bahia entre os visitantes (veja abaixo).

Crescimento

Em todo o Brasil houve aumento no turismo internacional este ano, mas o pico de 45,9% registrado na Bahia ficou acima da média de crescimento nacional de 7,4% e colocou a Bahia na 6ª posição no ranking geral. Entre janeiro e abril deste ano, 2.929.113 estrangeiros desembarcaram no país. A Embartur informou que existe uma variação dessa população no estado.

“A sazonalidade ocorre durante o ano, mas não foram observadas mudanças significativas de sazonalidade de acordo com a nacionalidade. Foi observado que os turistas chegam em maior número nos meses de Novembro a Março, podendo ter uma chegada relevante de turistas europeus nos meses de julho e agosto”, diz o órgão.

Em média, 34,62% deles ficam uma semana, outros 30,02% ficam de 9 a 13 dias e 15,85% de 14 a 21 dias. A Embratur também frisou que eles gastam mais que o turista nacional e usou uma pesquisa da Tourism Spending by Geography (GlobalData) de 2023 para exemplificar o gasto médio do turista de cada país pelo mundo. Franceses são os mais 'mão aberta', com gastos de 257,85 dólares por dia, seguidos por italianos (166,26 dólares), uruguaios (149,97 dólares) e portugueses (100,33 dólares).

O vendedor André Santos, 36 anos, que trabalha no Centro Histórico de Salvador concorda. “Os turistas estrangeiros gastam mais, isso não temos a menor dúvida. Eles também aceitam os preços com mais facilidade, enquanto os turistas brasileiros muitas vezes querem pechinchar”, contou.

A presença de poloneses entre as cinco principais nacionalidades que visitaram a Bahia nos quatro primeiros meses deste ano foi uma novidade, já que em 2023 eles sequer apareceram na lista dos 12 países estrangeiros mais presentes. Israelenses, por outro lado, saíram do ranking, possivelmente por conta da guerra. Confira os rankings, destinos e outros dados abaixo.

Confira o ranking de turismo estrangeiro no Brasil em 2024:

• SP – 818 mil

• RJ – 593 mil

• RS – 591 mil

• PR – 412 mil

• SC – 294 mil

• BA – 52 mil

• MS – 27 mil

• DF – 21 mil

• MG – 15 mil

• AP – 10 mil

*Fonte: Embratur com dados da Polícia Federal (janeiro a abril de 2024)

Confira o ranking de turismo estrangeiro no Nordeste em 2024:

• BA – 51.960 visitantes

• PE – 22.738 visitantes

• CE – 21.701 visitantes

• RN – 8.959 visitantes

• AL – 4.792 visitantes

• PB – 129 visitantes

• PI – 5 visitantes

• MA – 3 visitantes

• SE – Não registrado

*Fonte: Embratur com dados da Polícia Federal (janeiro a abril de 2024)

Veja as nacionalidades que mais visitaram a Bahia em 2024:

• Argentinos – 21.653

• Portugueses – 7.082

• Uruguaios – 5.161

• Poloneses – 2.943

• Italianos – 2.900

• Franceses – 2.156

• Alemãs – 2.062

• Chilenos – 1.697

• Espanhóis – 1.479

• Suíços – 1.333

• Holandeses – 804

• Britânicos – 707

Confira os locais mais procurados pelos turistas estrangeiros na Bahia:

Salvador: A capital da Bahia é famosa por centro histórico, o Pelourinho, que é um Patrimônio Mundial da UNESCO. Salvador é conhecida pela rica cultura afro-brasileira, festas de carnaval vibrantes e praias deslumbrantes, como a Praia do Porto da Barra, eleita uma das melhores do mundo.

Chapada Diamantina: Esta região montanhosa no interior da Bahia é um paraíso para os amantes da natureza e do ecoturismo. Com cachoeiras espetaculares, cavernas, trilhas de trekking e formações rochosas únicas, a Chapada Diamantina atrai turistas de todo o mundo.

Porto Seguro: Este destino histórico, onde se acredita que Pedro Álvares Cabral desembarcou em 1.500, é também conhecido por suas praias e festas. A cidade oferece uma combinação de beleza natural, vida noturna agitada e uma rica herança cultural.

Arraial d'Ajuda: Situada próxima a Porto Seguro, Arraial d'Ajuda é conhecida por suas praias paradisíacas, atmosfera descontraída e charme rústico. É um destino popular entre turistas que buscam tranquilidade e beleza natural.

Trancoso: Um vilarejo charmoso, também próximo a Porto Seguro, Trancoso atrai turistas com suas praias deslumbrantes, ambiente sofisticado e a famosa praça Quadrado, com suas casinhas coloridas e igrejas históricas.

Praia do Forte: Localizada a cerca de 80 km ao norte de Salvador, Praia do Forte é famosa por suas praias de águas claras, projeto Tamar de preservação das tartarugas marinhas e o Castelo Garcia D'Ávila, um importante sítio histórico.

Ilhéus: Conhecida como a Terra de Jorge Amado, Ilhéus tem uma rica história ligada ao ciclo do cacau e é um destino procurado por suas praias, como a Praia dos Milionários, e sua arquitetura colonial.

Itacaré: Este destino é especialmente popular entre surfistas e amantes da natureza. Itacaré oferece praias selvagens, trilhas pela mata atlântica e um ambiente acolhedor e descontraído.

Morro de São Paulo: Fica na Ilha de Tinharé, na chamada Costa do Dendê, e é um local paradisíaco com diversas praias, festas e passeios radicais. A tirolesa do Farol é um dos pontos turísticos mais famosos.

Principais razões dos estrangeiros para viajar para a Bahia:

• Lazer (51,86%)

• Negócios (20,29%)

• Viagem em grupo (16,98%)